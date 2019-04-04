Путин и Лукашенко дали новые указания рабочей группе по развитию интеграции

Москва, 4 апреля. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали новые поручения межправительственной рабочей группе по развитию интеграции, сообщил специальный представитель главы российского государства по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич.

По его словам, в настоящее время продолжается рабочий диалог и обмен информацией, пишет ТАСС.

«Уже неоднократно докладывали промежуточные предложения президентам России и Белоруссии. Они между собой обсуждали эти предложения, давали новые указания, и в рамках этих указаний идет работа, которая обязательно приведет к результатам», — сообщил Бабич.

Он подчеркнул, что рабочая группа по интеграции не является органом, который связан с «какой-то публичной работой». По словам Бабича, сотрудники изо дня в день занимаются кропотливо работают с большим объемом документов.

Отметим, Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Путин и Лукашенко провели несколько встреч в 2018 году, а также в феврале текущего года.

Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии необходимо и дальше расширять сотрудничество, устранять искусственные барьеры и ограничения в экономике.