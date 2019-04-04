Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы

Москва, 4 апреля. Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов «Альфастрахование» изменил тарифы: в некоторых регионах повышение составило 33%, сообщают в четверг «Ведомости».

В начале года Центробанк России расширил тарифный коридор по тарифам ОСАГО на 20% в обе стороны. На основе базовой ставки итоговая цена полиса рассчитывается с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров сообщил изданию, что компания в текущем году уже четыре раза меняла тарифы: подняла тарифы ОСАГО в 68 регионах или населенных пунктах, а понизила — в 47.

Максимальный рост составил 33% (в Ельце и Ненецком автономном округе). Максимальное снижение тарифов составило 15% (в Набережных Челнах, Перми, Саратове, Туле и др.).

Тарифную сетку также изменили «Ингосстрах» и «РЕСО-гарантия».

Отметим, в конце марта сообщалось, что Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО. Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в министерстве предложили повышать стоимость полиса ОСАГО только за административные правонарушения, включая езду по встречной полосе, проезд на «красный» сигнал светофора и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Как сообщала «Газета.ру», норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения.