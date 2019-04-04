Ливийская национальная армия взяла под контроль два города в районе Триполи

Москва, 4 апреля. Силы Ливийской национальной армии взяли под свой контроль города Мизра и Гарьян.

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи, который в настоящее время контролируется Правительством национального единства (ПНЕ). Маршал обратился к своим войскам с призывом «поднять оружие перед лицом несправедливостью, с которой столкнулся народ Триполи», а также заявил, что настал час «открытого завоевания». При этом маршал приказал не открывать огонь по мирным гражданам, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».

Действия Ливийской национальной армии (ЛНА) связаны с неспособностью ПНЕ взять под свой контроль многочисленные «революционные» группировки, которые орудуют на территории Ливию на протяжении последних 10 лет.

Первые подразделения ЛНА вышли из Бенгази в направлении Триполи еще утром. Позднее пресс-служба ЛНА опубликовала видео, на кадрах которого запечатлена колонна военной техники.

После распространения сообщений о начале военной операции сторонники Хафтара начали брать под свой контроль села и города на подконтрольных ПНЕ территориях. Так, ЛНА без единого выстрела взяла под контроль город Мизра после переговоров со старейшинами. В городе Гарьян произошла небольшая перестрелка, которая привела к гибели одного человека, после этого город перешел под контроль ЛНА.

В настоящее время подразделения ЛНА находятся в 35 километрах к югу от Триполи. По данным военных источников, в ближайшее время под контроль ЛНА могут перейти города Сбрата и Сирт, население которых лояльно относится к фельдмаршалу. Жители Триполи сообщают о нескольких перестрелках на улицах города, однако в данный момент не ясно, были ли это сторонники ЛНА, или представители «революционных» группировок, которые ведут междоусобную борьбу.