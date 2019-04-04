Каждый десятый россиянин в 2018 году ждал скорую дольше 40 минут

Москва, 4 апреля. Каждый десятый взрослый россиянин в 2018 году ждал скорую помощь дольше 40 минут. Такие данные предоставил Росстат по итогам опроса.

Суммарно около 10% россиян ждали медиков дольше 40 минут, 3% — больше часа. При этом дольше всего скорая помощь едет к пациенту в малых селах и крупных городах.

По словам директора фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, данный вопрос уже поднимался в 2005 году, когда в России стартовал нацпроект «Здоровье». Тогда проблему с недостаточной оперативность медицинских бригад удалось решить, однако с тех пор прошло много времени. Аналогичного мнения придерживается президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

«Когда нацпроект стартовал, заменили все машины скорой помощи. Но сейчас парк устарел. И все же не могу сказать, что это сейчас является серьезной проблемой в сравнении с другими проблемами здравоохранения: нехваткой лекарств и специалистов», — пояснил он газете «Известия».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал отладить электронное взаимодействие в сфере здравоохранения. Такая мера, пояснил глава государства, избавит россиян от очередей и сбора справок.