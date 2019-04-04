Режиссер Быков сравнил Данелию с Феллини

Москва, 4 апреля. Известный российский режиссер Юрий Быков прокомментировал смерть своего коллеги Георгия Данелии, назвав его гениальным художником и одной из самых значимых фигур в советском кинематографе.

По его словам, фигура Георгия Данелия «определяла огромный пласт и в советском, и в российском кинематографе».

«Это был гениальный художник. Для меня он сопоставим с Феллини. Масштаб его личности, его гениальность, простота и сложность его работ», — заявил «Ридусу» режиссер.

Он подчеркнул, что больше всего ему нравятся кинокартины «Афоня», «Осенний марафон», «Мимино», «Слезы капали», «Тридцать».

«Мне кажется, ушла фигура планетарного масштаба», — резюмировал Быков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Данелия скончался в Москве на 89-м году жизни. Известно, что в конце февраля режиссера госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких, врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому. Вдова режиссера намерена похоронить его на Новодевичьем кладбище. Организацией прощальной церемонии занимается генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.

Коллеги Данелии тяжело восприняли новость о его смерти. Актриса, сыгравшая роль стюардессы Ларисы Комаровой в легендарном фильме «Мимино», заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила, что личность кинорежиссера крайне много для нее значила. Она сказала, что любила «этого человека, режиссера, его богатую душу». Актриса Инна Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссером с глубоким пониманием жизни.

Президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Георгия Данелии в связи с его смертью. Он заметил, что у Данелии был настоящий талант. По словам Путина, режиссер создавал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе.