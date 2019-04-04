Одним из «разоблачителей» «Конкорда» оказался человек с психическим расстройством

Скандальный блогер Алексей Навальный, как оказалось, для своих «расследований» пользуется в том числе услугами людей, имеющих психическое расстройство. Одним из таких «информаторов» оказался Федор Мишенев, ранее рассказавший о «грубейших нарушениях» при организации питания в московских школах и детских садах. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно из достоверных источников.

Очередной «информатор» Навального

В феврале этого года, получив отказ от руководителя компании «Конкорд» Евгения Пригожина заплатить 300 млн рублей за прекращение искусственно нагнетаемого скандала с питанием в школах и детсадах Москвы, Навальный представил своим подписчикам очередного «разоблачителя». Человеком, рассказавшим на камеру о якобы имеющихся антисанитарии и воровстве в компании «Школьник-ЮЗ», которую «расследователи» связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, оказался 31-летний москвич Федор Мишенев.

В видеоролике, который был размещен на всех страницах Навального в социальных сетях, Мишенева представили как бывшего сотрудника территориального управляющего ООО «Школьник-ЮЗ». Он описал весьма неприглядную картину на производстве, заявив, что всем стоит всерьез озаботиться, чем и как кормят детей в столичных школах и садах.

Схожая технология

Примечательно, что очередное «разоблачение» строилось по той же технологии, что и нашумевшее «разоблачение», а затем и не менее громкое признание, экс-сотрудницы ООО «Московский школьник» Натальи Шиловой. Методика очень схожа. Совпадение? Нет, не думаем.

Мы напомним. Шилова призналась, что снялась в так называемом «расследовании» Алексея Навального о питании в столичных детских садах и школах ради денег, которые ей, как выяснилось, были очень сильно нужны.

В своем признании Шилова рассказала, что ее сын заболел кишечной инфекцией. На его лечение потребовалась большая сумма. Именно в час нужды из ниоткуда появилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Она пообещала Шиловой помочь с деньгами. Но не за просто так. Пользуясь бедственным положением несчастной матери, Навальный и Соболь потребовали от Шиловой принять участие в их постановочном «расследовании». За деньги она прочитала на камеру подготовленный Навальным текст о нарушении санитарных норм при организации питания детей в учреждениях Москвы.

«В итоге меня сделали крайней. Меня уволили с работы, я осталась без денег, работы, с больным ребенком… «Московский школьник» подал на меня в суд. У меня нет возможности нанять адвоката… Я поверила Навальному и Соболь. Они меня предали», — призналась Наталья Шилова.

Комментируя ситуацию с Шиловой, автор телеграм-канала «Медиатехнолог» заметил, что фейковым был не только многострадальный унитаз, но и главный свидетель. И все сходятся в одном: женщину выбросили, когда в ней отпала необходимость. Согласитесь, верх цинизма.

Учитывая постановочный характер «разоблачения» Шиловой, у нас есть серьезные основания полагать, что верить словам Мишенева тоже нельзя.

Нет, «информатор» Навального пока публично не признался, что согласился участвовать в кампании против Пригожина из-за денег или по каким-то иным соображениям, но в его биографии, как выяснило Федеральное агентство новостей, есть примечательный факт, который ставит под сомнение все, что этот человек говорит.

Психические нарушения Мишенева

14 декабря 2007 года Федор Мишенев был признан призывной комиссией «Хорошево-Мневники» Военкомата Хорошевского района ограниченно годным к военной службе по статье 14б. То есть ему были диагностированы органические психические расстройства при умеренно выраженных психических нарушениях. Для его ситуации характерны умеренно выраженные астенические, личностные, аффективные и диссоциативные нарушения.

Несмотря на то, что со статьей 14б в военном билете молодому человеку сложно устроиться на нормальную работу, Мишеневу повезло. Он работал в компаниях «Интегрум», Polygant и «Интерфакс». В последнем — всего несколько месяцев, но запись об этом все-таки имеется в его трудовой книжке.

В ООО «Школьник-ЮЗ» Мишенев устроился территориальным управляющим в 2016 году, имея за плечами учебу в 190-м кулинарном училище Москвы и Московском институте пищевой промышленности. С предприятия его уволили 2 июня 2017-го, а не в 2018 году, как Мишенев утверждает различным СМИ.

Примечательно, что руководство компании ни разу не получало от Мишенева докладных записок о производственных нарушениях. В связи с этим весьма подозрительно, что он решил заговорить о них в «расследованиях» Навального, да еще и спустя более года после увольнения.

Лавры блогера спать не дают

К слову, Мишеневу тоже не дают покоя лавры блогера. В середине 2018-го он зарегистрировался «ВКонтакте», обзаведясь там восемью друзьями, и создал свою группу, посвященную — какая неожиданность! — проблемам социального питания. Эту тему он начал освящать и в своем аккаунте в Facebook, который он завел в 2010-м. Но вплоть до июня 2018-го его друзья даже не знали, что тема питания в госучреждениях так волнует Федора.

Кроме того, «блогер по социальному питанию» освоил Instagram. Для своих 140 подписчиков в этой соцсети он дублирует посты из ВК и FB.

Что еще можно добавить о Федоре Мишеневе? То, что ему повезло получить водительские права, несмотря на запись в его военном билете. Но этот подарок судьбы мужчина, видимо, не особо ценит, потому что является злостным нарушителем правил дорожного движения и неплательщиком штрафов ГИБДД.

С 2015 года в отношении Мишенева возбуждено 64 исполнительных производства, восемь из которых — уже в 2019 году. Ни один штраф не оплачен. Есть также просроченные задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные услуги и кредиты, включая пени и исполнительские сборы. Общая сумма долгов «информатора» Навального составляет около 300 тысяч рублей.

Шилову и Мишенева связывает не только схожая камерная методика «разоблачения», которая была применена Навальным и Соболь, но и, очевидно, тяжелое финансовое положение. Кто знает, возможно, именно непростая экономическая ситуация вынудила молодого человека на «признание»?..