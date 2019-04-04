Грачевский рассказал, почему Булдаков закрывался в себе. ФАН-ТВ

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал ФАН-ТВ о том, каким ему запомнился народный артист России Алексей Булдаков. А также о том, что, по мнению Грачевского, печалило актера в последние годы.

«Алексей Иванович очень интересный артист, он из разряда штучных, он ни на кого не похож. У него удивительно яркий голос, неповторяемый такой, внешность очень интересная. Я его знал как эпизодического артиста, он периодически появлялся где-то, и вдруг в очень тяжелое время для нашего кинематографа и вообще для общества, в 90-е годы влетает картина «Особенности национальной охоты», и он просыпается в подлинном смысле знаменитым. Это была для нас такая радость, я его знал и обрадовался. И это была такая всероссийская любовь народа, он был абсолютно похож на них на всех и одновременно был похож на того знаменитого генерала Лебедя. И вот эти два совпадения пьющего и краткоговорящего человека, плюс замечательное, смешное кино умножило его во много раз. Это было здорово, а дальше произошло кое-что. Как-то так происходит, ведь судьбы актерские они не имеют под собой логики, но типажи бывают. Во нет ролей и все. Поэтому он стал прятаться, я с трудом вспоминаю, когда мы последний раз виделись, он сидел где-то на дачах на своих, закрытый с супругой своей. Это горькое состояние «никому не нужен» это страшная вещь. Всех нас, наверное, это ждет. Вот это все вместе, говорить что подкосило, удобно сказать, не знаю. Тромб, который оторвался, может врезать у любого в любой момент. Мы так все живем под таким Богом. Сегодня уходящий артист всплывет своими яркими, мощными образами ни на что не похожими, это же здорово. Нам есть что вспомнить, нам есть что оставить в сердце своем, в своей памяти, это очень важно. Конечно же в памяти останется тот самый блистательный Алексей Иванович Булдаков, царство небесное и память будет всегда, забыть невозможно», — сказал Борис Грачевский, советский и российский кинорежиссер, сценарист.