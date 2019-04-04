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Шведский военный самолет четыре часа кружил над Ленобластью

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Шведский военный самолет четыре часа кружил над Ленобластью

Санкт-Петербург, 4 апреля. Самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС провел многочасовой наблюдательный полет над Ленинградской областью, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По данным служб, полет шведского борта в среду продолжался в течение четырех часов и проходил над западными районами Ленобласти, по границе с Эстонией, Петербургом и Карельским перешейком.

Полет проходил в рамках выполнения Договора по открытому небу, сообщал Пятый канал.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В четверг сразу два самолета ВВС США провели разведку у российских границ. В районе Калининградской области был замечен Boeing RC-135V Rivet Joint, а у побережья Сочи — Lockheed ЕР-3Е, сообщали «Известия» со ссылкой на данные PlaneRadar.

Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Шведский военный самолет четыре часа кружил над Ленобластью

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами акваторий трех морей: Баренцева, Норвежского и Северного. Бомбардировщики сопровождали истребители перехватчики МиГ-31. Общая длительность полета составила свыше тринадцати часов. Бомбардировщики и сопровождавшие их истребители отработали выполнение дозаправки в воздухе.

Автор: Сергей Петров
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