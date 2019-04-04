Шведский военный самолет четыре часа кружил над Ленобластью

Санкт-Петербург, 4 апреля. Самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС провел многочасовой наблюдательный полет над Ленинградской областью, следует из мониторинговых данных западных авиадиспетчерских служб.

По данным служб, полет шведского борта в среду продолжался в течение четырех часов и проходил над западными районами Ленобласти, по границе с Эстонией, Петербургом и Карельским перешейком.

Полет проходил в рамках выполнения Договора по открытому небу, сообщал Пятый канал.

Swedish Air Force Early Warning aircraft heading east to the Baltic sea.



SAAB 340 AEW

100003, 4A821F pic.twitter.com/kUQHm7i28T — Jamming (@balticjam) April 3, 2019

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В четверг сразу два самолета ВВС США провели разведку у российских границ. В районе Калининградской области был замечен Boeing RC-135V Rivet Joint, а у побережья Сочи — Lockheed ЕР-3Е, сообщали «Известия» со ссылкой на данные PlaneRadar.

Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами акваторий трех морей: Баренцева, Норвежского и Северного. Бомбардировщики сопровождали истребители перехватчики МиГ-31. Общая длительность полета составила свыше тринадцати часов. Бомбардировщики и сопровождавшие их истребители отработали выполнение дозаправки в воздухе.