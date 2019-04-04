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Грузовик столкнулся со школьным автобусом под Рязанью, пострадали дети

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Грузовик столкнулся со школьным автобусом под Рязанью, пострадали дети

Рязань, 4 апреля. Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Рязанской области, где грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в Спасском районе области на 250 километре автодороги М5 «Урал». 44-летний житель Оренбурга, по предварительной информации не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом ГАЗ и автомобилем Lada Granta.

Как уточнили в ведомстве, на школьном микроавтобусе была специальная цветографическая раскраска с надписью «Дети». В нем находились 10 человек — трое несовершеннолетних, шесть сопровождающих их учителей и водитель. Они возвращались в Кадомский район из Рязани после соревнований.

Трое детей и двое взрослых при столкновении получили незначительные травмы, они были пристегнуты. Их экстренно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Грузовик столкнулся со школьным автобусом под Рязанью, пострадали дети

Ранее стало известно о том, что страшное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в подмосковном Домодедово, унесло жизни шести человек. Микроавтобус, нелегально перевозивший пассажиров по маршруту Тула — Москва, на огромной скорости врезался в фуру. В списке жертв числится семейная пара из города Донской Тульской области.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Управление МВД по Рязанской области
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