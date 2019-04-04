Барнаульская «учительница в купальнике» устроилась на работу

Москва, 4 апреля. Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая была уволена после фотографий в вечернем платье и купальнике, получила работу в издательстве «Просвещение». Теперь будет вести рубрику о здоровом образе жизни в социальных сетях.

«В ближайшем будущем группа компаний «Просвещение» планирует создавать интересный учительскому сообществу контент при помощи действующих педагогов, чтобы быть актуальными и полезными», — сообщает издательство.

По информации «Ридус», ранее «Просвещение» провело опрос в соцсетях на предмет того, является ли аккаунт преподавателя в соцсетях его личным пространством или это часть его рабочей среды. В итоге большинство респондентов сошлись во мнении, что ведение аккаунта в соцсетях — личное дело каждого, и учителя в этом случае — не исключение.

Отметим, что Кувшинникову поддержали не только ее коллеги, которые устроили флешмоб с фотографированием в купальниках, но и губернатор Алтайского края Виктор Томин. Именно он распорядился, чтобы региональное министерство образование и науки нашло для уволенной учительницы новое место работы. В итоге со 2 апреля она получила место специалиста по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования, пишет KP.ru.

Ранее сообщалось, что Кувшинникова поблагодарила всех коллег, которые участвовали во флешмобе в ее поддержку, однако выразила мнение, что фотосессии в нижнем белье — это уже слишком.