Одну из улиц Москвы могут переименовать в честь Георгия Данелии

Москва, 4 апреля. Грузинская диаспора в России будет ходатайствовать о переименовании улицы в Москве в честь советского и российского режиссера Георгия Данелии. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил пресс-секретарь Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Андро Иванов.

По его словам, грузинская диаспора в России намерена ходатайствовать о переименовании улицы, бульвара или сквера в честь Георгия Данелии. Он также добавил, что данный вопрос можно будет обсуждать через несколько лет, так как российское законодательство позволяет переименовать улицу в честь человека только спустя два года после его смерти.

«Также как мы поднимали вопрос об установке памятной доски Евгению Примакову на улице, где он родился… Точно также мы будем что-то подобное инициировать по поводу Георгия Данелии в Москве», — пояснил Иванов в комментарии ФАН.

Советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет в Москве. 24 февраля Данелия был госпитализирован в одну из больниц столицы с воспалением легких. После госпитализации режиссера ввели в состояние искусственной комы. Позднее врачи вывели Данелию из комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 4 апреля Данелия скончался в результате остановки сердца.