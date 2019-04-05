«Самые честные выборы». Часть 47: Тайные расисты против вороватых «толерастов», или Тяжесть «бремени белых»

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Давно прошли те времена, когда чернокожие американцы жалобно звенели цепями и пели соул на порогах хижин. Больше того, прошли и времена, когда садовников поголовно звали Пабло, а в сериалах постоянно мелькали несчастные мексиканские мигранты. США давно вступили на тропу войны с расизмом, но, похоже, так увлеклись, что сделали круг — и теперь стреляют себе в спину.

Я уже рассказывал немного об относительно молодом американском политике сомалийского происхождения — конгрессвумен Ильхан Омар. Первые свои «политические шаги» Омар сделала в 2016 году, когда жители Миннесоты избрали ее в Палату представителей штата. Выдвинула даму с, казалось бы, прогрессивными взглядами, Демократическая фермерско-трудовая партия (есть и такая, как оказалось).

В ноябре же прошлого года Омар прошла в Конгресс США от пятого округа Миннесоты, который для нее любезно освободил мусульманин Кит Эллисон, решивший стать генпрокурором штата.

На этих выборах в США вообще творилось что-то странное: победило рекордное число иммигрантов, чернокожих, геев и мусульман. Складывается ощущение, что Америка до такой степени разбавила свое общество «меньшинствами», что они все вместе превратились в большинство.

В общем, Ильхан Омар буквально разгромила свою республиканскую оппонентку Дженнифер Зелински, набрав 78,2% голосов. В январе 2019 года ее привели к присяге, несмотря на то что по закону она, как человек, носящий хиджаб, вступила в прямое противоречие с законами Капитолия от 1837 года, который запрещает шляпы или любые головные уборы в Конгрессе.

Но, как говорится, если очень хочется, то можно. Омар просто внесла соответствующую поправку, разрешающую носить религиозные головные уборы, и ее приняли. Так что в будущем надо, видимо, ожидать нашествия сидящих в дуршлагах сенаторов-пастафариан и сатанистов в козлиных шкурах.

Стоит ли ожидать, что Ильхан Омар будет чуть позже требовать, чтобы и другие женщины-конгрессмены покрывали головы хиджабами, чтобы это не оскорбляло чувств мусульман Америки? Вполне вероятно. На своей странице в Twitter Омар подчеркивает, что это не последний запрещающий закон, с которым она собирается бороться.

Соцсети предсказуемо взорвались.

«Когда кто-то приезжает в Америку, человек должен ассимилироваться с нашими законами и обычаями… а не менять их!!! Головные уборы не допускаются... если она не может быть без него, то она не должна была баллотироваться. Не должно быть никаких исключений... так было на протяжении 181 года», — пишут пользователи, которых демократическое большинство Конгресса предпочло проигнорировать.

Кстати сказать, когда в 2010 году демократ из Флориды Фредерика Уилсон попыталась добиться того, чтобы во время заседаний в Конгрессе ей позволили носить ковбойские шляпы, конгрессмены послали ее «пасти телят». Но в 2019 году стали телятами уже сами, попав под каблук Омар. Которая и сама столь же непоследовательна.

Например, в вопросе отношения к ее же товаркам — мусульманским женщинам. Она долгое время делала вид, что защищает их права, что она вся такая прогрессивная и продвинутая, и мусульманки ей поверили. Демократы, которые в наивности недалеко ушли, — тоже.

Тем не менее позиция Омар в отношении калечащих операций на женских половых органах (женское обрезание) является далеко не «прогрессивной». В 2017 году она поставила под сомнение законопроект штата Миннесота о практике женского обрезания. Закон обеспечивал родителям-садистам приют в тюрьме сроком от 5 до 20 лет. Ильхан Омар посчитала, что в этом ничего такого нет: дескать, пожурили — и хватит. При этом, по ее мнению, искалеченных девушек и девочек не надо забирать под опеку государства, а надо оставить родителям-изуверам, дома, под «опекой» заботливых вивисекторов.

Есть и другой момент, который лично меня забавляет. Даже новоиспеченные конгрессвумен-социалистки вроде Александрии Окасио-Кортес оказываются (уже!) замешаны в сомнительных финансовых операциях. Как минимум со своими избирательными фондами.

Не стала исключением и Ильхан Омар.

Вот, пожалуйста: Гocудapcтвeннaя избиpaтeльнaя кoмиccия штaтa Mиннecoтa paccлeдуeт, кaк Oмap pacxoдoвaлa cpeдcтвa cвoeй избиpaтeльнoй кaмпaнии. В частности, кoмиccия cчитaeт, чтo кoнгpeccвумeн пoтpaтилa 6000 долларов нa личныe нужды. Если быть более точными, то зaплaтила aдвoкaту пo бpaкopaзвoдным дeлaм.

Сама Ильхан Омар утверждает, что эти деньги для aдвoкaта Kapлы Kьeлльбepг были «вoзмeщeниeм pacxoдoв нa уcлуги пo уpeгулиpoвaнию кpизиcoв».

Ну и как это противоречит ранее высказанной версии?..

Кризис в семейной жизни — это, кстати, про Ильхан Омар. Вот вам пара ярких красок об этом мусульманском парламентарии: в браке с Ахмедом Хирси она провела шесть лет. Двое детей — и расстались. Через год она вышла замуж за другого; с ним два года — и снова расставание (причем по мусульманским обычаям официальный развод получила только в 2017 году). Только разошлась со вторым — и снова живет с верным ей Ахмедом. И третьего ребенка родила. Просто какая-то «Санта-Барбара». Да еще и оплаченная с избирательного счета.

При этом критиковать Ильхан Омар нельзя (мне — можно, я все равно под санкциями).

Так, депутат горсовета Нью-Йорка Кальман Йегер (представитель ортодоксальной еврейской общины бруклинского района Боро-Парк) лишился поста в комиссии по делам иммиграции из-за своего твита. На своей странице в социальной сети Twitter он сделал на днях следующую запись: «Палестина не существует, и я вновь это повторяю. А конгрессвумен Омар — антисемитка, настаиваю на этом. Спасибо за внимание».

Мэр города Билл де Блазио резко осудил его высказывание и предложил уволить Йегера из состава городской комиссии по иммиграции, если тот не извинится. Депутат решительно отказался: «Сказанное мною — правда, извинений не будет».

Мужественный человек; 1:0 в пользу «толерастов».

И еще один любопытный момент.

Почуяв, что на перегибах в толерантности можно сделать политический капитал, в Штатах зашевелились новые минитмены. Один из них — республиканец Стив Кинг, бывший бизнесмен, занимающий кресло от штата Айова в Палате представителей США с 2003 года.

Политическая карьера Кинга началась в 1996 году, когда он был избран в Сенат штата; в 2000 году он переизбрался на второй срок с 70% голосов. Тогда Кинг прославился тем, что предложил законопроект, требующий от государственных школ учить детей следующему: США «являются бесспорно величайшей нацией в мире, получившей свое могущество благодаря христианству, свободному капитализму и плодам западной цивилизации». Впечатление такое, что он списал эту фразу из книги «Дети капитана Гранта»: там австралийские дети на полном серьезе полагали, что весь мир принадлежит Великобритании. Кинг также продвигал закон, утверждавший английский в качестве официального языка Айовы.

Предлагаю еще раз прочитать предыдущий абзац. Просто получается, что, пока демократы во власти тратят незаконно собранные финансы и нарушают законы США, республиканцы на полном серьезе предстают крайне недалекими и ограниченными людьми. И из кого тогда выбирать?!..

Вернусь к Кингу.

До 2013 года он представлял в Конгрессе пятый избирательный округ Айовы. Потом его район был перенумерован в четвертый. Просто в 2012 году Айова потеряла один избирательный округ в результате переписи населения, и территории пришлось перенарезать.

Но Кинг все равно одержал верх.

«Я столкнулся с семью миллионами долларов, — так он описывал свою победу, — это были лучшие силы из всех, что демократы могли бросить на меня, все, что может политическая машина Обамы, но я победил в округе, который был для меня новым».

Спустя шесть лет его победа была уже, что называется, «на тоненького» — всего 50,3%. Стив Кинг потерял голоса по серьезной причине: новые границы округа включили в себя районы, в которых расистская риторика конгрессмена не имела успеха. Он честно попытался исправиться, сориентировавшись на чернокожих избирателей. И облажался.

Дело в том, что Кинг вздумал почтить память Мартина Лютера Кинга в Twitter.

Он поделился с подписчиками следующей цитатой: «Доктор Мартин Лютер Кинг-младший отдал все за всех. Я давно согласен с его трудами и речами. Сегодня я думаю об этой цитате МЛК: «Наша жизнь начинает заканчиваться в тот день, когда мы замалчиваем важные вещи». Нам стоит обновить в памяти его учения, земля ему пухом».

Все бы хорошо, но дело в том, что эта цитата кого угодно, только не Мартина Лютера Кинга. Второй момент — фальшивые цитаты МЛК постят обычно националисты, которые хотят приписать фейки разнообразной глупости человеку, ассоциирующемуся с борьбой за права афроамериканцев. То ли Кинг попался на удочку фейков, то ли так хитро показал расистам, что он за них, непонятно.

Но больше всего Кинг напортил себе, дав интервью изданию The New York Times, в котором он защищал белый национализм и так называемое «белое превосходство». Республиканец Майк Симпсон, конгрессмен из Айдахо, послушав речи о «бремени белого человека» в новой трактовке, в частном порядке сказал: «Наступает момент, когда мы должны сказать этому парню заткнуться или уйти».

В итоге республиканцы выразили Кингу неодобрение и исключили его из трех комитетов Палаты представителей. Конгрессен Лиз Чейни из Вайоминга (дочь бывшего вице-президента Дика Чейни!) просто предложила Кингу уйти в отставку: «Я думаю, он должен найти другую работу».

Сенатор штата Айова Рэнди Финстра, консервативный республиканец, даже запустил веб-сайт RetireSteveKing.com («Уволить Стива Кинга»), где процитировал решение руководства Республиканской партии выгнать парламентария из комитетов Конгресса.

«Сегодня Северо-Западная Айова не имеет голоса в Конгрессе, потому что едкий характер Стива Кинга оставил нас без места за этим столом, — сказал Финстра. — Потеряв место в комитете по сельскому хозяйству, фермеры Айовы впервые за 120 лет остаются без своего голоса в этом важном заседании».

Любопытно, однако, что оставшаяся часть округа Кинга его поддерживает, о чем, видимо, Конгресс не осведомлен. Недавняя встреча с избирателями в мэрии, проведенная Стивом Кингом, показала его неизменную популярность. Один из избирателей, находившихся в мэрии, прямо поблагодарил Кинга за работу по поддержке «белого европейского человека».

Таким образом, идея толерантности терпит невероятный крах: с одной стороны, конгрессмены не в состоянии справиться с проникновением в свои ряды миссионеров религиозных и национальных интересов меньшинств. С другой — не видят, что одиозные и откровенно расистские высказывания конгрессменов от «белого большинства» встречают поддержку избирателей.

И, как всегда, это разделение общества происходит безо всякого участия «русских хакеров».

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