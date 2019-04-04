Москва отказывается принимать «телефонные протесты» японских дипломатов относительно Курил

Москва, 4 апреля. Россия заявила, что отказывается принимать «телефонные протесты» от японских дипломатов, касающиеся деятельности РФ на Курильских островах. Соответствующую информацию передает российский МИД.

В ведомстве заметили, что подобные приемы противоречат форматам дипломатического общения, а Япония выдает телефонные звонки «дипломатов среднего звена» посольства в Москве в качестве «протестов».

«Очередной подобный «демарш» был предпринят 2 апреля после заблаговременного уведомления российской стороной в соответствии с действующими международными процедурами о проведении учебных стрельб в акватории указанных островов», — подчеркивается в комментарии.

Напомним, отношения РФ и Японии на протяжении последних десятилетий усложнены отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцеви заявил, что наличие мирного договора является важнейшей составляющей в развитии российско-японских отношений, однако Москва четко обозначила свои условия и менять их не намерена — Россия не планирует передавать архипелаг Курильских островов Японии.

Сенатор заметил, что Курилы нужны Токио для разрешения противоречий с Вашингтоном по поводу размещения военных баз и техники, однако РФ не будет отдавать свои территории ради таких целей.