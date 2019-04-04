«Союз» с четырьмя британскими спутниками успешно стартовал с космодрома «Куру»
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Москва, 4 апреля. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками O3b успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.
Изначально запуск был запланирован на 19.30 по московскому времени. Из-за дополнительных проверок наземного оборудования старт отложили 33 минуты.
Предстартовый отсчет был остановлен за 11 минут до старта.
4 апреля в 20:03 мск с Гвианского космического центра осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с европейскими аппаратами O3b (миссия #VS22) ????— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 4, 2019
Через 9 мин 23 сек разгонный блок «Фрегат-МТ» отделился от третьей ступени носителя и приступил к выполнению полетного задания pic.twitter.com/YMJjOZCpzr