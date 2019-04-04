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«Союз» с четырьмя британскими спутниками успешно стартовал с космодрома «Куру» 

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«Союз» с четырьмя британскими спутниками успешно стартовал с космодрома «Куру» 

Москва, 4 апреля. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками O3b успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Изначально запуск был запланирован на 19.30 по московскому времени. Из-за дополнительных проверок наземного оборудования старт отложили 33 минуты.

Предстартовый отсчет был остановлен за 11 минут до старта.

 

Автор: Олеся Волкова
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