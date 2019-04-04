Путин пригласил президента Анголы на форум «Россия – Африка»

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Анголы Жоау Лоуренсу посетить форум «Россия—Арктика», который состоится 24 октября в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи лидеров двух стран.

«Господин президент, думаю, что у нас будет возможность в этом году продолжить диалог для поиска путей развития экономических связей. Осенью 24 октября в Сочи состоится большой форум «Россия – Африка». И мы надеемся вас там увидеть», — отметил российский лидер.

Стороны также обсудили вопрос укрепления экономических связей. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества Путин назвал добычу алмазов, рыбный промысел и освоение космоса.

Кроме того, в ходе встречи было озвучено, что российский автогигант «КамАЗ» рассматривает возможность открытия в Анголе сборочного производства грузовиков, а компания «Российские железные дороги» готова принять участие в модернизации железнодорожной инфраструктуры африканской республики.

Ранее главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил, что сотрудничество России и Анголы позволит укрепить позиции Москвы на мировой арене.