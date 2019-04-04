Чиновники стали фигурантами дела о хищениях на «Ростов Арене»

Ростов-на- Дону, 4 апреля. Бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях средств при строительстве стадиона «Ростов Арена», речь идет о сумме в 223 миллиона рублей.

К настоящему времени правоохранительные органы уже арестовали бывшего главу министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, полиция проводит проверки в отношении заместителя губернатора Сергея Сидаша, который курирует строительную сферу, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

По данным издания, правоохранители также возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и гендиректора Андрея Андросова. Благоустройством площадки занималась именно эта компания.

Следствие полагает, что субподрядчик в сговоре с чиновниками заменил крупнозернистый песок, предусмотренный проектно-сметной документацией, на более дешевый. При этом он получил от заказчика полную сумму по договору, а именно 473,9 миллиона рублей.

В настоящее время, как уточняет издание, в стране готовится масштабная проверка контрактных обязательств подрядчиков и субподрядчиков, которые занимались строительством объектов к чемпионату мира по футболу.

«Ростов Арена» — футбольный стадион, построенный в российском городе Ростове-на-Дону специально к мундиалю, который прошел в 11 городах страны прошлым летом. Объект после чемпионата мира передали местному клубу «Ростов», а также предложили использовать объект для игр сборной команды России по футболу и других спортивных, культурно-массовых мероприятий. В ходе ЧМ-2018 стадион принял пять матчей.

В марте следователи ходатайствовали перед судом об аресте генерального директора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» и по совместительству субподрядчика стадиона «Самара Арена» Сергея Уласевича по подозрению в невыплате заработной платы сотрудникам и сокрытии денежных средств.