Объявленная в федеральный розыск кемеровчанка попалась на краже морепродуктов

Кемерово, 4 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнюю жительницу Кемерово, которая находилась в федеральном розыске с октября прошлого года. Женщину подозревали в серии краж, совершенных в магазинах Новосибирска.

Разыскиваемую гражданку удалось поймать благодаря записи с камер видеонаблюдения одного из кемеровских супермаркетов. Женщина, похожая на подозреваемую, взяла с полки упаковку дорогостоящих морепродуктов, а затем прошла кассовую зону, не оплатив товар. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее в Кузбассе был задержан грабитель, которого выдал яркий пакет. 30-летнего жителя Мариинска подозревают в квартирной краже.