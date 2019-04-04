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Объявленная в федеральный розыск кемеровчанка попалась на краже морепродуктов

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Объявленная в федеральный розыск кемеровчанка попалась на краже морепродуктов

Кемерово, 4 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали 32-летнюю жительницу Кемерово, которая находилась в федеральном розыске с октября прошлого года. Женщину подозревали в серии краж, совершенных в магазинах Новосибирска.

Разыскиваемую гражданку удалось поймать благодаря записи с камер видеонаблюдения одного из кемеровских супермаркетов. Женщина, похожая на подозреваемую, взяла с полки упаковку дорогостоящих морепродуктов, а затем прошла кассовую зону, не оплатив товар. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее в Кузбассе был задержан грабитель, которого выдал яркий пакет. 30-летнего жителя Мариинска подозревают в квартирной краже.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Газета Кемерова
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