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Стала известна причина отсрочки пуска «Союза» с космодрома «Куру»

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Стала известна причина отсрочки пуска «Союза» с космодрома «Куру»

Париж, 4 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома «Куру» отложили на полчаса для дополнительных проверок наземного оборудования.

Запустить ракету планировали в 19.30 по московскому времени, однако специалисты решили, что провести дополнительные проверки перед запуском будет необходимо.

Стала известна также и причина отсрочки пуска «Союза» с космодрома «Куру». Как сообщил источник РИА Новости, перенос пуска не связан с самой ракетой, из строя вышла Европейская наземная станция слежения.

Согласно трансляции, размещенной на сайте французской компании Arianespace, старт отложили на 33 минуты. Он состоится в 20.03 по времени Москвы.

Предстартовый отсчет остановили за 11 минут до старта. Перенос пуска ракеты-носителя подтвердили также и представители Роскосмоса в социальной сети Twitter.

«Пуск перенесен на 33 минуты вперед. Теперь он запланирован в 20.03 по московскому времени»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а». Аппарат должен стартовать с космодрома «Байконур» и направиться к космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме полета.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
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