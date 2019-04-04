Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама, есть жертвы

57
0 Оставить комментарий

Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама, есть жертвы

Дамаск, 4 апреля. Группа боевиков обстреляла город Мухрад в сирийской провинции Хама. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщает агентство SANA, террористы выпустили по населенному пункту шесть снарядов. Отметим, что провинция Хама регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Так, например, в минувший вторник незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты в Хаме, Латакии и Алеппо. Огонь велся из идлибской зоны деэскалации. Также три сирийские провинции подвергались обстрелу днем ранее.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе. 

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.

Автор: Антон Соколов
Источник: SANA
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров