Боевики обстреляли город в сирийской провинции Хама, есть жертвы

Дамаск, 4 апреля. Группа боевиков обстреляла город Мухрад в сирийской провинции Хама. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщает агентство SANA, террористы выпустили по населенному пункту шесть снарядов. Отметим, что провинция Хама регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. Так, например, в минувший вторник незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты в Хаме, Латакии и Алеппо. Огонь велся из идлибской зоны деэскалации. Также три сирийские провинции подвергались обстрелу днем ранее.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.