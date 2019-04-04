Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Киев, 4 апреля. Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Ранее Порошенко согласился сдать необходимые для проведения дебатов анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя. Глава украинского государства ожидает Зеленского в пятницу в медпункте «Олимпийского».

Спикер предвыборного штаба лидера первого тура выборов Дмитрий Разумков, объясняя решение Зеленского, заявил, что результаты в предложенном Порошенко месте могут подделать. В связи с этим, добавил Разумков, Зеленский решил сдавать анализы в другом месте. Речь идет о клинике Eurolab.

«Завтра в восемь утра мы приглашаем нашего оппонента в Eurolab, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал», — сказал представитель Зеленского.

Он напомнил, что медпункт при «Олимпийском» относится к министерству здравоохранения, которое «достаточно неплохо» поддерживает Порошенко.

Согласно данным ЦИК, Петр Порошенко и Владимир Зеленский будут участвовать во втором туре президентских выборов, который запланирован на 21 апреля. Перед вторым туром было решено провести дебаты. Они должны состояться 19 апреля.