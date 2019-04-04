Командующий армии Ливии направил войска в сторону Триполи

Триполи, 4 апреля. Командующий ливийской армией Халифа Хафтар дал войскам приказ к наступлению на Триполи. Он запретил своим военным стрелять по гражданским лицам, а жителей Триполи призвал сложить оружие.

Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь приказал подконтрольным ему вооруженным силам защищать столицу. Он также разрешил использовать ВВС для «защиты гражданского населения».

Отметим, что еще в начале марта Хафтар и Сарадж договорились о проведении выборов в стране. В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. С одной стороны на право управлять страной претендует признанное ООН временное правительство, получившее название «Правительство национального единства». Оно было сформировано на основании договора от 17 декабря 2015 года.

С другой стороны, легитимной властью по-прежнему обладает Палата представителей Ливии, находящаяся в Тобруке, которую признают многие арабские страны. Ситуация в Ливии осложнилась после того, как силы НАТО в марте 2011 года устроили военную интервенцию страны. Итогами этой операции стала окончательная дестабилизация обстановки и углубление внутреннего конфликта.