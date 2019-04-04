Михалков стихами прокомментировал смерть Георгия Данелии

Москва, 4 апреля. Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал невосполнимой утратой смерть советский и российский кинорежиссера Георгия Данелии.

Народный артист СССР Георгий Данелия умер 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет в результате резкого ухудшения состояния здоровья: у него развились острая дыхательная и сердечная недостаточность.

«Лично для меня это абсолютно невосполнимая потеря, потому что невозможно представить себе, чтобы в одном человеке для тебя соединилось все — учитель, первый режиссер, близкий друг, старший товарищ, любимый человек в семье твоих родителей», — отметил Михалков.

Глава Союза кинематографистов РФ также добавил, что Георгию Данелии удавалось быть талантливым практически во всех сферах жизни. По словам Михалкова, Данелия был нежным и ранимым человеком, который умел слушать и слышать.

«Потомок именитого рода, человек, научивший тебя смотреть на мир мужским взглядом и в тоже время невероятно нежный, ранимый и всегда не только слушающий, но и слышащий тебя человек», — добавил режиссер.

Михалкова подчеркнул, что за всю свою жизнь Данелия не снял ни одного плохого фильма, а также не совершил ни одного поступка, который мог бы подвергнуть сомнению его человеческие качества.

«Он не снял ни одной плохой картины, он не сделал ни одной глупости, могущей подвергнуть сомнению любое из тех качеств, о которых я говорил выше», — резюмировал Михалков.

Комментируя смерть Георгия Данелии, Михалков процитировал стихотворение поэта Владимира Корнилова «Будь мужчиной и молчи».

Напомним, советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни в Москве.