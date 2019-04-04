Донбасс сегодня: украинские солдаты дезертируют, СМИ солгали о заходе ВСУ в Горловку

Донбасс, 4 апреля. Армия Украины бьет по ЛНР и ДНР из тяжелых минометов и боевых машин. Десантники ВСУ бросают передовые позиции. В Донецке прокомментировали слухи о закреплении ВСУ в городской черте Горловки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска продолжают обстреливать территорию Луганской народной республики. По информации представительства ЛНР в СЦКК, за минувшие сутки киевские силовики пять раз нарушали режим прекращения огня. ВСУ обстреляли поселки Фрунзе, Желобок, Логвиново и Смелое. данных о пострадавших не поступало. В ДНР Киев совершил 10 обстрелов, под огнем оказалось Горловское направление. На ключевых направлениях республик Донбасса применялись минометы, гранатометы и боевые машины пехоты.

Украинский десантник сбежал с передовой

По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинский военнослужащий 1 апреля с табельным оружием покинул передовые позиции. Любопытно, что стало причиной дезертирства десантника. Как сообщает разведка луганчан, мужчина неоднократно жаловался сослуживцам, что не понимает происходящей в Донбассе войны. Беглец постоянно демонстрировал в подразделении антиправительственные взгляды, добавил Осадчий.

Командиры ВСУ издеваются над подчиненными

Видимо, в указанном воздушно-десантном соединении дела с воинской дисциплиной и морально-психологическом состоянием бойцов обстоят слабо. Еще один инцидент произошел в указанном отделении. Рядовой Костенко, устав от постоянных издевательств командира отделения, решил отомстить ему. Костенко открыл огонь по сержанту из автомата и ранил его в ногу. Пострадавшего отправили в военный госпиталь, а в расположении направили комиссию штаба Операции объединенных сил, которая должна изучить обстоятельства произошедшего.

В ДНР раскрыли фейк о ВСУ в Горловке

В управлении Народной милиции ДНР прокомментировали информацию о том, что украинские подразделения продвинулись в Горловку и закрепились в городской черте населенного пункта.

Как отметил начальник управления Даниил Безсонов, «занятие [украинской армией] объектов осуществляется в плановом порядке, раз в неделю и с севера на юг». Он назвал сообщения в украинских СМИ о продвижении ВСУ фейком. Мотив распространения подобной информации прост – создание в украинской среде образа непобедимой армии, которая на самом деле находится на грани развала. Безсонов пошутил, что следующим городом, куда, вероятно, «зайдут» ВСУ, станет Донецк, а затем не исключены и «боевые успехи» на Мариупольском направлении.