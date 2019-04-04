Захарова заявила, что судьба Асада не обсуждается на переговорах по Сирии

Москва, 4 апреля. Судьба сирийского лидера Башара Асада не обсуждается на переговорах по Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Нет — это абсолютно не тема для переговоров», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Дипломат подчеркнула, что тема об уходе Асада является «не прошлой, а позапрошлой главой», которую все прошли. Представитель дипломатического ведомства констатировала: Асад является действующим президентом суверенного государства. Она добавила, что сирийцы сами должны решать, кто должен руководить страной.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1, которая запрещена в РФ. В настоящее время власти Сирии занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев в республику.

Стоит отметить, что ряд западных стран заявлял, что сирийский лидер должен уйти с поста президента САР. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему лозунг «Асад должен уйти» больше не работает.

1 Организация запрещена на территории РФ.