Рогозин покинул посты вице-президента ОАК и гендиректора ПАО «Ил»

Москва, 4 апреля. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил отставку Алексея Рогозина с поста генерального директора Авиационного комплекса «Ил», он также оставляет должность вице-президента ОАК.

Займет должность руководителя комплекса Юрий Грудинин, который до этого возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

«Функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК имени Бериева передаются ПАО «Ил». Таким образом, предприятие, реализующее большой объем проектов на платформах самолетов марки «Ил», также станет составной частью Дивизиона транспортной авиации ОАК», — говорится в сообщении.

Согласно материалам Объединенной авиастроительной корпорации, причиной кадровых перестановок стал переход Рогозина на новое место работы.

Как рассказал ранее источник ТАСС, решение Рогозина об уходе не было спонтанным. Покинуть должность он решил около двух или трех недель назад.

Несколько дней назад легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет в Воронеже. Рогозин рассказывал в интервью Федеральному агентству новостей, что никаких серьезных замечаний к первому опытному образцу самолета не было, экипаж остался доволен работой судна. По его словам, это очень важное событие для авиастроителей.

Кроме того, состоялась передача первого серийного самолета Ил-76МД-90А военно-транспортной авиации.

Напомним, Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации в марте 2017 года. В апреле того же года был утвержден генеральным директором ПАО «Ил».