В Симферополе заявили, что украинские туристы хвалят отдых в Крыму

Симферополь, 4 апреля. Украинские туристы в социальных сетях хвалят отдых в Крыму. Об этом в четверг заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Несмотря ни на что, обычные украинцы отдыхают в Крыму, пользуясь услугами турфирм или самостоятельно​​​. Пишут благожелательные отзывы о Крыме в соцсетях. Летом на пляжах и набережных очень часто можно слышать украинскую речь, и это никого смущает и не напрягает», — отметил он.

Министр добавил, что в прошло году доля украинских туристов составила 72% от числа всех отдыхающих (около 1 млн человек), передает РИА Новости.

Как ранее рассказал ФАН сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, местные власти зафиксировали почти двукратное увеличение числа украинских туристов на полуострове по сравнению с 2014 годом. По его словам, это связано с улучшением качества обслуживания туристов на полуострове, низкими ценами и комфортной культурной средой.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.