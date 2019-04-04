Историк объяснил, почему улицу в Киеве назвали именем Маккейна

В Киеве появилась первая улица, названная в честь американского политика: имя разведчика и Героя СССР Ивана Кудри сменили на имя сенатора США Джона Маккейна. Историк и политолог Вардан Багдасарян объяснил Федеральному агентству новостей, в чем заключается символизм фанатичного переименования и истребления имен советских героев в названиях улиц столицы Украины.

«Как минимум один фактор связан с попыткой искусственного создания новой идентичности, — считает историк Багдасарян. — Украина разрушает старую национальную идентичность и создает новую. Для этого нужно вытравить, вывести российскую и советскую компоненту, а заодно создать новых героев в стране».

В соответствии с политикой декоммунизации и законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», в стране с 2014 года переименовали около 180 улиц, бульваров, проспектов, площадей и переулков. Так, свои имена потеряли Московская площадь, улица Тельмана, Чапаевское шоссе, улица Жданова, улица Максима Горького, улица Валентины Терешковой, Ленинградская площадь и другие городские объекты. Теперь в немилость попал Герой Советского Союза Иван Кудря, который родился в Полтавской губернии и ушел из жизни в советском Киеве. Он руководил разведкой во время войны в оккупированном Киеве, но был предан, схвачен гитлеровцами и казнен в 1942 году.

Улица его памяти переименована в честь человека, который не так много сделал для Киева, но почему-то оказался важнее советского героя. Историк Багдасарян считает это вполне логичным для современной политики Украины.

«Джон Маккейн был не просто влиятельным политиком, а убежденным русофобом, — напоминает Вардан Багдасарян. — Трудно найти столь же авторитетного человека, который так откровенно транслировал бы антироссийскую позицию. Он был настоящим ястребом в политике: выступал за военное вмешательство в Ливии, Ираке, Югославии, Сирии, призывал бомбить КНДР — словом, был за решение вопросов силовым путем. Нынешний президент Украины [Петр Порошенко] был знаком с его семьей, разделял его взгляды. Ничего удивительного, что политическая идеология Маккейна отзывается ему настолько, что он решил увековечить его в названии улицы».

Напомним, сенатор США от штата Аризона, председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн ушел из жизни в августе 2018 года.