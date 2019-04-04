Жители Кузбасса утроили драку в баре из-за отказа оплачивать алкоголь

Новокузнецк, 4 апреля. Сотрудники Росгвардии задержали трех жителей Новокузнецка, которые стали участниками ночной драки в одном из баров города. Конфликт начался из-за отказа двоих мужчин оплачивать алкоголь, рассказал бармен заведения.

Сотрудник бара сообщил, что клиенты, возраст которых 39 и 38 лет, устроили скандал, в результате которого один из них достал нож и стал угрожать бармену. За работника заступился еще один посетитель заведения, ставший свидетелем конфликта. Нетрезвый мужчина 36 лет выбил нож у злоумышленника, после чего избил зачинщиков скандала.

Администратор бара нажал тревожную кнопку и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место стражи правопорядка остановили драку и задержали всех ее участников. В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции, сообщает «Газета Кемерова».

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