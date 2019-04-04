Гаркуша прокомментировал конфликт Макаревича и американской писательницы

Москва, 4 апреля. Музыкант, участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша прокомментировал разногласия между лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем и американской писательницей Джоанной Стингрей. По его словам, каждый имеет право на собственное мнение, которое может не совпадать со взглядами других.

Ранее американская писательница презентовала книгу «Стингрей в стране чудес», посвященную ее дружбе с советскими рокерами. Позже Макаревич раскритиковал книгу Стингрей, заявив, что фрагменты произведения с его участием не соответствуют действительности.

Гаркуша сообщил, что Стингрей подарила ему посвященную советскому року книгу и он «мельком пролистал» ее.

«Я люблю Джоанну, люблю и Макаревича, поэтому так скажу: если Андрюша так считает, может, это и так. А Джоанна написала, значит, она считает так. Опять же, дело в том, что это было очень давно, лет 30 назад, поэтому может быть, кто-то что-то не помнит», — сказал он в интервью НСН.

По его мнению, книга написана прекрасно и осень читаемо. Музыкант отметил, что книга — это воспоминания, истории из прошлого о тех людях, которые жили в те годы.