Названы первые участники VK Fest 2019

Москва, 4 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» и Радио Рекорд представили список первых участников юбилейного фестиваля VK Fest 2019. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

«На фестиваль традиционно приглашаются артисты, которых чаще всего слушали пользователи «ВКонтакте» за последнее время», — говорится в сообщении.

Участниками пятого юбилейного фестиваля VK Fest 2019 станут Little Big, ATL, The Hatters, Хлеб, Тима Белорусских, Елка, Елена Темникова, Obladaet, #2Маши, Feduk, Lizer и Ольга Бузова. Кроме того, на фестивале выступят Markul, Диана Арбенина, Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, а также HammAli & Navai.

Стоит отметить, что VK Fest является одним из самых крупных ежегодных фестивалей в Санкт-Петербурге. В 2019 году фестиваль пройдет в пятый раз.