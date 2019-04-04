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Названы первые участники VK Fest 2019

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Названы первые участники VK Fest 2019

Москва, 4 апреля. Социальная сеть «ВКонтакте» и Радио Рекорд представили список первых участников юбилейного фестиваля VK Fest 2019. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

«На фестиваль традиционно приглашаются артисты, которых чаще всего слушали пользователи «ВКонтакте» за последнее время», — говорится в сообщении.

Участниками пятого юбилейного фестиваля VK Fest 2019 станут Little Big, ATL, The Hatters, Хлеб, Тима Белорусских, Елка, Елена Темникова, Obladaet, #2Маши, Feduk, Lizer и Ольга Бузова. Кроме того, на фестивале выступят Markul, Диана Арбенина, Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, а также HammAli & Navai.

Стоит отметить, что VK Fest является одним из самых крупных ежегодных фестивалей в Санкт-Петербурге. В 2019 году фестиваль пройдет в пятый раз.

Автор: Артем Никулин
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