Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Данелии

Москва, 4 апреля. Российские телеканалы «Россия 1» и НТВ скорректировали сетку вещания в связи со смертью режиссера, народного артиста СССР Георгия Данелии.

«4 апреля на канале — киномарафон, посвященный памяти выдающегося режиссера, 23.05 — картина «Я шагаю по Москве», а следом — фильмы «Осенний марафон» и «Паспорт», — сообщили в пресс-службе НТВ.

Помимо этого, уточнили представители телеканала, 7 апреля зрители смогут пересмотреть или открыть для себя легендарный кинофильм «Мимино».

Тем временем в программной сетке канала «Россия 1» заявлен выход специального выпуска передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», который будет посвящен режиссеру.

О том, что Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет, стало известно Федеральному агентству новостей в четверг. Как сообщил источник ФАН, вдова режиссера планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище. Организацию прощальной церемонии курирует генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.

На известие о смерти режиссера уже отреагировали многие его коллеги, а также президент РФ Владимир Путин, который выразил соболезнования родным и близким известного режиссера и сценариста и высоко оценил его талант.

Актриса Инна Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссером с глубоким пониманием жизни. А заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, сыгравшая знаменитую роль стюардессы Ларисы Комаровой в легендарном фильме «Мимино», подчеркнула, что личность кинорежиссера крайне много для нее значила.