Автор Telegram-канала Ortega: История с Шиловой нанесет сильнейший имиджевый урон Навальному

Каждая новая атака Алексея Навального на бизнесмена Евгения Пригожина все больше позорит блогера. Об этом Федеральному агентству новостей заявил автор известного Telegram-канала Ortega, комментируя разоблачение фейкового расследования ФБК.

Ortega считает, что фейковое расследование ФБК Алексея Навального об ООО «Московский школьник», где в качестве подставного свидетеля фигурировала бывшая территориальная управляющая компании Наталья Шилова, уже нанесло блогеру сильнейший имиджевый ущерб. Навальный безоснавательно связывает московское предприятие с бизнесом Евгения Пригожина.

«Эта история со «Школьником» — фейк на фейке, начиная с «умытаза», ставшего прекрасным мемом, и заканчивая подставными свидетелями. Я удивлен, что они так сцепились, у них с Пригожиным явно что-то личное. Они продолжают мурыжить эту историю, но с каждым поворотом она все больше позорит Навального, он в нее крепко вляпался. Я думаю, как бы ни закончилась эта история для Алексея Анатольевича, она станет сильнейшим имиджевым уроном», — сказал аналитик.

В феврале ФБК выпустил скандальное «расследование», в котором Шилову заставили на камеру произнести подготовленную заранее речь об антисанитарных условиях в цехах «Московского школьника». Рассказ сопровождался ужасающими фотографиями — на снимках была видна испорченная еда, грязная посуда, неприемлемые для приготовления и хранения пищи условия и знаменитый мем «умытаз» далекого 2011 года. Позднее Шилова призналась, что иллюстративный ряд подбирал блогер на свой вкус. Навальный преследовал одну единственную цель — собрать как можно больше трафика.

Само «расследование» было опубликовано 18 февраля, а 2 апреля в Сети появляется видеообращение, в котором Наталья Шилова подробно рассказала, как готовился фейк. По словам Шиловой, в конце прошлого года ее сын заболел кишечной инфекцией, и на его лечение потребовалось много денег. Именно в этот момент к ней обратилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая заинтересовалась работой Шиловой в «Московском школьнике».

Шилова согласилась принять участие в подготовке фейкового «расследования», о чем впоследствии горько пожалела: ее заставили прочитать на камеру лживый текст и пообещали заплатить, однако обещанных денег она так и не получила. Соболь и Навальный хайпанули, воспользовавшись горем женщины, и кинули ее.

История с Шиловой показала, что метод шантажа, который использует Навальный, перестает работать, считает Ortega.

«Все это, конечно, безумно печально, но, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Потому что это политический стиль Навального: как только он забирает из человека все, что представляет для Навального интерес, он немедленно его выкидывает, дает от ворот поворот с таким доводом: «А что ты сделаешь? Если ты будешь вякать, да я же Навальный, ты будешь мурзилкой, я объявлю тебя агентом Кремля, и никуда ты не денешься. Либо сиди тихо, либо мы тебя опозорим». В этом смысле у него такая суперпозиция. Но теперь, когда этих историй накопилось уже критическое количество, до людей начало немного доходить, что не все кинутые Навальным «агенты Кремля», не все они мурзилки, ведь случаев-то много, а люди — разные. И может быть, в их словах есть доля истины. Шантаж немножечко перестает работать», — говорит Ortega.

Оклеветанное ФБК предприятие «Московский школьник» подало в суд на Навального, Соболь и ФБК. После публикации «расследования» директор «Московского школьника» Николай Фатеев провел видеоэкскурсию, в ходе которой доходчиво объяснил и показал, почему заявление Натальи Шиловой — откровенная и наглая ложь. Автора фейкового материала, Любовь Соболь, тоже приглашали на предприятие, однако она так и не явилась.

Напомним, ранее бизнесмен рассказал, как Навальный на личной встрече вымогал у него 300 миллионов рублей в обмен на прекращение публикации фейков, на что получил категорический отказ.