Захарова прокомментировала сообщения о возможном объединении России и Белоруссии

Москва, 4 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слухи о якобы готовящемся объединении России и Белоруссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У меня такой информации нет. Не читайте телеграмм-каналы, что-то может быть правильно, что-то не правильно», — отметила дипломат.

Напомним, что ранее в одном из телеграмм-каналов появилась информация о подготовке документа об объединении России и Белоруссии.

Ранее вопрос об объединении двух союзных государств поднимал ВЦИОМ в ходе соцопроса. Тогда 48% респондентов высказались против подобной инициативы. По их мнению, достаточно будет, если страны будут поддерживать дружеские отношения. 18% участников опроса считают, что если объединяться, то на равноправной основе, 17% считают, что если объединение будет, то его нужно осуществить путем вхождения Белоруссии в состав России в качестве одного или нескольких субъектов.

51% россиян признались, что в 2019 году впервые услышали о том, что 20 лет назад страны договорились о создании Союзного государства. 39% — что-то слышали, но без подробностей. И только 10% об этом знают хорошо.