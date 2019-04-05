Как киевские политики отпраздновали юбилей НАТО

Круглый стол «70 лет НАТО. Украинское измерение», посвященный главным образом проблеме невхождения Украины в НАТО, состоялся в Киеве при стечении большого количества журналистов. В его ходе бывшие и действующие украинские политики сокрушались, что Украину не взяли в Альянс в 2006 году.

По их мнению, тогда «она бы не подверглась российской агрессии». Чтобы «подсластить пилюлю», чиновники и эксперты подбадривали себя разговорами, что «страна быстрыми шагами двигается в сторону НАТО, куда ее вот-вот возьмут». Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве с интересом наблюдал за этим спектаклем.

Первой слово взяла глава Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова. Женщина в ярком желтом наряде прекрасно знала, чего жаждут от нее услышать собравшиеся, и безукоризненно отыграла свою роль.

«В Альянсе очень ценят украинские стремления стать его членом и всячески поддерживают Украину на этом пути. Но вашей стране еще предстоит большой путь реформ. Видите ли, реформы имеют значение как для процветания и мира на Украине, так и для стабильности в евроатлантическом регионе. Реформы, которые вам предстоят, очень важны, а стандарты членства в НАТО очень высоки», — с сочувствием сказала она.

Маронкова хорошо выучила тон, которым европейские чиновники нынче говорят с украинцами. Этим тоном родители говорят с больным ребенком о том, почему ему пока еще нельзя завести собаку. По ее словам, «НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах». Правда, помощь эта будет ограниченной, потому что «Альянсу приходится справляться одновременно с целым рядом вызовов».

«Во-первых, это, конечно же, более агрессивная Россия. А также гибридные [угрозы] и киберугрозы, очаги терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — уточнила директор филиала НАТО.

Особого внимания ее речь удостоилась еще и потому, что она зачем-то решила выступать на украинской мове, в которой явно несильна. В итоге ее речь сильно напоминала легендарный спич Виталия Мутко «Лет ми спик фром май харт».

Впрочем, если Маронкова сыграла роль «хорошего полицейского», то вслед за ней настал черед «плохого». Его роль взял на себя зампред комитета по иностранным делам Верховной рады Борис Тарасюк.

«Из 70 лет существования НАТО Украина сотрудничает с ней более 27 лет. За это время многое у нас сделано по приближению к блоку, но, к сожалению, не все. Главная проблема в том, что Украина не дотягивает в своей внутренней политике до критериев и стандартов Альянса. Эти требования касаются не военных стандартов, а верховенства права, борьбы с коррупцией, уважения к частной собственности и т. д. Много еще нужно сделать и для реализации закона «О национальной обороне». Надо, например, обеспечить парламентский контроль за работой разведывательных органов, а также силовых структур вроде СБУ».

Депутат Тарасюк отметил, что «вступление в Альянс зависит от нашей домашней работы, но в этом вопросе мы топчемся на месте много лет». Как истинный патриот, Тарасюк не мог прямо сказать собравшимся, что в НАТО их страна никому не нужна. Поэтому он выражался иносказательно, по ходу подтасовывая недавнюю историю.

«Украина была уже на пороге НАТО, нам готовы были дать план действий по членству в 2006 году. Но в сентябре Виктор Янукович заявил, что украинцы не готовы к членству, и тем самым разрушил приближение к Альянсу», — сообщил он.

Патриоты за столом огорченно закивали. Им было, видимо, невдомек, что в членстве в Альянсе Украине отказали вовсе не из-за Януковича, а потому, что резко против этого выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Но ругать западных лидеров на нынешней Украине не принято, а на Януковича можно «валить все, как на мертвого». В финале Тарасюк отметил, мол, «если бы не наши внутренние кульбиты», то в 2014 году Россия «не решилась бы напасть на Украину» (в чем опять нагло солгал). С ним согласился глава Управления сотрудничества с НАТО Секретариата КМУ Алексей Генчев.

«Сейчас мы имеем последствия внеблокового статуса Украины. У нас на годы было остановлено развитие государственной системы в сторону евроатлантической интеграции, — сообщил он. — Тем не менее сейчас НАТО — политический союзник Украины. О поддержке суверенитета Украины Альянс заявляет во всех международных форматах. Украина очень благодарна ему за это. Но, чтобы стать не партнером, а членом блока, надо проводить трансформации и реформы», — сказал Генчев.

Участники встречи несколько раз упомянули: НАТО уже послала несколько кораблей в Одессу, чтобы «защитить украинские интересы». И вскоре намерена отправить их в Керченский пролив — для обеспечения прохода украинских судов в Азовское море. Правда, как именно они хотят обеспечить проход, который никто не закрывает, не сказала даже Маронкова. Видимо, потому что не знала.

Напомним, ведущие западные СМИ тем временем пишут о глубоком кризисе в НАТО. По данным Times, на праздновании 70-летия Альянса в Вашингтоне не будет ни одного главы государства. И это «явный признак того, что статус организации сильно понизился». Издание напомнило: в отличие от 50-й и 60-й годовщины, которые лично вели президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, на этот раз 28 глав МИД стран-участниц будет принимать госсекретарь Майк Помпео.

Западные СМИ напомнили: все это подтверждает, что президент США Дональд Трамп не слишком-то и ценит Альянс. Трамп до сих пор при случае называет НАТО «устаревшей структурой», сомневается в ключевой доктрине о взаимной помощи и вызывает у партнеров страх, угрожая тем, что США вообще выйдут из ее состава. Причем, пишет Times, «союзники боятся, что это может произойти уже в декабре, когда премьеры стран НАТО соберутся на саммите в Лондоне».

СМИ назвали главные текущие проблемы НАТО. Так, на встрече в Вашингтоне 28 глав МИД «должны найти способ удержать Турцию в качестве союзника, не позволив ей упасть в объятия Кремля». Кроме того, нужно каким-то образом убедить Трампа, что Альянс не устарел и все еще необходим для сохранения западной безопасности. Проблемы принятия в блок Украины в этом списке нет. Потому что для Запада главная проблема с Киевом — это его постоянное бессмысленное нытье о приеме в НАТО, слушать которое с каждым годом все противнее.