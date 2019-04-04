Эксперты рассказали, как НАТО превратилась в механизм обогащения США

Москва, 4 апреля. Североатлантический альянс отмечает 70-летие. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, организация успешно отстаивает принципы справедливости, обеспечивая мировую безопасность.

Действия НАТО «по поддержанию мира», как известно, стоили жизней тысячам жителей Югославии и Ливии, напоминает канал «360». Именно поэтому британский политолог Маркус Пападопулос считает юбилей НАТО днем скорби.

«Покойтесь с миром, жертвы НАТО: Югославия, Ливия, устав ООН, стабильность на Балканах и в Восточной Европе», — написал политолог.

В день рождения НАТО о позорных страницах истории альянса решил вспомнить и политолог из Австралии Джамал Дауд.

«Посмотрите на то, что случилось с Югославией, Ливией и так далее. А все из-за того, что им хотелось менять режимы в странах. НАТО пытается контролировать это, вмешивается. Они сыграли свою роль и в Сирии», — сказал эксперт.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг признает вину альянса перед жителями Югославии, в то же время в организации не собираются привлекать к ответственности офицеров, ответственных за бомбардировки Белграда.

«Очень сожалею [о жертвах бомбардировок]. Потому что целью военной операции в 1999 году была именно защита людей», — сказал ранее Столтенберг.

В последние годы все популярнее становится мнение, что НАТО должна быть реформирована, ведь главная цель существование организации — противостояние СССР — исчезла.

«НАТО не смогла успешно пересмотреть свою миссию в эпоху после окончания холодной войны», — уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Политолог из Австралии Джамал Дауд называет НАТО продуктом холодной войны, соглашаясь с тем, что в настоящее время альянс, по большому счету, не нужен.

НАТО с годами превратилась в механизм обогащения США, объясняет немецкий журналист и политолог Александр Рар. Вашингтон успешно использует страны НАТО для продажи вооружений, неплохо на этом зарабатывая. Впрочем, и собственные вложения Вашингтона в бюджет НАТО весьма существенны. В конечном итоге, США хотят заставить всех членов НАТО делать то, что хочет Вашингтон. В планах США сделать так, чтобы под колпаком Вашингтона оказалась не только Европа, но и весь мир.