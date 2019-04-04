Президент ЦАР рассказал о Хартумском соглашении

Москва, 4 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассказал о Хартумском мирном соглашении, которое было подписано в феврале этого года. По его словам, в стране уже начали формировать инклюзивную комиссию.

«Что хорошо в этом соглашении, так это то, что все признают, что безнаказанность не идет на пользу миру. Здесь нет вопроса безнаказанности», — сказал глава ЦАР в интервью DW.

Он отметил, что руководство страны начало создавать инклюзивную комиссию, которая в дальнейшем будет квалифицировать ситуации и разрешать их. После чего, добавил глава государства, будет создана комиссия по восстановлению справедливости и примирению. Он отметил, что правосудие будет восстановлено без жертв.

Напомним, в ЦАР на протяжении многих лет продолжалась гражданская война. В августе прошлого года благодаря поддержке России и Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.