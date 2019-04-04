Путин поручил Медведеву принять закон о защите капиталовложений

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проследить за тем, чтобы до конца весенней сессии парламента был принят закон о защите и поощрении капиталовложений.

Российский лидер уточнил, что исполнить поручение необходимо до 1 июля 2019 года. Согласно требованию президента, Медведев должен обеспечить внесение в Госдуму и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, который будет направлен на защиту и поощрение капиталовложений.

Документ, как отметил глава государства, будет направлен на поддержку предпринимательской и инвестиционной деятельности в России.

Президент также уточнил, что при подготовке законопроекта о включении в Налоговый кодекс РФ неналоговых платежей необходимо будет предусмотреть переходный период, в течение которого плательщики, совершившие деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой, не будут привлекаться к уголовной ответственности.

Ранее президент России поручил правительству подготовить проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года с учетом завершения действия основ государственной политики страны в Арктике на период до 2020 года. Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр России.

Кроме того, Путин поручил разработать новую стратегию развития физической культуры и спорта.