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Ученые обнаружили следы метеорита, упавшего в Красноярском крае

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Ученые обнаружили следы метеорита, упавшего в Красноярском крае

Красноярск, 4 апреля. Группе ученых удалось найти следы метеорита, упавшего в марте этого года в Красноярском крае. Воронки были обнаружены в тайге за поселком Учами в Эвенкийском районе, рассказал руководитель местного отделения Русского географического общества Иван Иванов.

Поиски следов метеорита были значительно осложнены глубоким снегом, лежащим в эвенкийской тайге. Специалистам пришлось добираться на место предполагаемого падения на вертолете и снегоходах. В состав экспедиции вошли члены лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского. Эксперты продолжат поиски осколков метеорита летом.

«Взяли пробы песка, сделали фотографии воронок — метеорит очень глубоко вошел в землю. Главное сейчас в том, что зафиксировали место и взяли пробы», — рассказал Иван Иванов.

Падение метеорита в Красноярском крае попало на запись автомобильного видеорегистратора в середине марта. Разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Автор: Василиса Бойко
Источник: ТАСС
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