Благовещение в России: когда отмечается, история, традиции, приметы и запреты, что можно есть

Православные верующие, в том числе в России, готовятся отметить один из важнейших христианских праздников — Благовещение, которое в 2019 году приходится на время Великого поста. Западные христиане уже отметили этот праздник в конце марта.

Когда православные христиане отмечают Благовещение

Русская православная церковь и другие конфессии, живущие по юлианскому календарю, отмечают этот праздник 7 апреля. В православии Благовещение принадлежит к двунадесятым (двенадцати важнейшим, помимо Пасхи) непереходящим (всегда отмечаемым в один и тот же день) праздникам.

Западные церкви, а также православные конфессии, придерживающиеся современного летоисчисления, отметили Благовещение 25 марта.

Название праздника

В православии праздник называется Благовещение пресвятой Богородицы; западные христиане называют его Благовещение Девы Марии.

История праздника Благовещение

События Благовещения описаны в Евангелии от Луки и в апокрифах. Апостол Лука рассказывает, что описываемое событие произошло во время беременности праведной Елизаветы — матери Иоанна Предтечи (Крестителя). В это время Бог послал архангела Гавриила к Деве Марии с вестью, что она станет Богоматерью и от нее будет рожден спаситель мира.

В Евангелии от Луки об этом говорится так:

Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога: зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь его Иисус. Он будет велик и наречется сыном божиим!» Дева Мария, увидев в словах ангела божью волю, отвечает: «Я раба господня, да будет мне по слову твоему».

Христианские богословы считают, что именно в этот момент произошло непорочное зачатие Марией сына божьего Иисуса Христа.

Смысл Благовещения: покорность Марии божьей воле — это начало искупления первородного греха прародительницы Евы, продолженное Иисусом Христом.

Благовещению предшествовал визит архангела Гавриила к праведному Захарии, женатому на бесплодной кузине Марии по имени Елизавета. Во время своего визита божий посланец пообещал Елизавете рождение будущего Иоанна Крестителя.

Уже после Благовещения Дева Мария отправилась навестить Елизавету, которая была на сносях. Во время встречи с Марией Елизавета вслед за ангелом божьим рассказала будущей Богоматери о судьбе Иисуса. Именно Елизавета произнесла знаменитые слова:

«Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего!»

Согласно Евангелию от Матфея, уже после Благовещения, когда Мария была беременна, архангел Гавриил явился во сне ее мужу Иосифу Обручнику.

Узнав, что Мария беременна, Иосиф собирался «тайно отпустить ее», то есть дать ей развод, но Гавриил убедил Обручника этого не делать.

Архангел успокоил Иосифа, сказав:

«Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней от духа святого. Родит она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от их грехов».

После этого, пишет Матфей, «Иосиф принял жену свою и не знал ее» (то есть не имел с ней близости).

Благовещение и Великий пост: что можно есть

Православное Благовещение, как правило (хотя и не всегда), приходится на время Великого поста, когда действуют серьезные ограничения в питании. Однако в связи с праздником строгости поста значительно смягчаются.

В 2019 году Благовещение приходится на воскресенье четвертой недели Великого поста. В связи с праздником, а также с воскресным днем, верующим, придерживающимся поста, разрешены любые постные продукты, а также рыба и вино. Разрешается есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбные блюда, морепродукты, а также красное вино.

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Благовещение: народные традиции и запреты

Благовещение на Руси считалось последним днем отдыха перед началом весенних посевных работ. Поэтому в этот праздник строго запрещалось работать, убирать в доме и во дворе, стирать и даже умываться.

Женщины в этот день ходили в «затрапезе» — непричесанными, в старой, иногда даже грязной одежде.

Приметы и обряды на Благовещение

Поскольку сразу после Благовещения начинались посевные работы, большинство примет, связанных с праздником, относится к теме будущего урожая.

Смысл примет такой: если на Благовещение тепло и солнечно, а в родные места активно возвращаются первые перелетные птицы, значит, год будет сытным и благополучным, а урожай хорошим.

Плохая погода, наоборот, сулит холодную весну, засушливое лето и неурожайный год.

Самый известный обряд на Благовещение — выпускать на волю птиц. Однако сегодня исполнять его могут только священнослужители, для этого используются ручные специально обученные птицы.

Ловить птиц, чтобы потом их выпускать, церковь запрещает, поскольку пернатые, как правило, в этом случае массово гибнут.