Захарова объяснила, в чем главная опасность признания Вашингтоном Голан

Москва, 4 апреля. Признание Соединенными Штатами Америки израильского суверенитета над Голанскими высотами несет опасность для международного права. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодняшний день все опирается на международную правовую базу, поэтому демарш США по признанию суверенитета Израиля над Голанами так опасен. Поэтому США нанесли удар по потенциальному решению этого вопроса», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что позиция международного сообщества была сформулирована много лет назад и с тех пор не менялась.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что страна не исключает военного варианта возврата Голанских высот. По его словам, Израиль систематически нарушает соглашение 1974 года о разделении сил.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ, согласно которому США признают суверенитет Израиля над Голанами. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.

Израиль установил контроль над принадлежащими Сирии Голанскими высотами во время Шестидневной войны в 1967 году, однако мировое сообщество отказалось признать его суверенитет. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.