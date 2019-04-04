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Тимошенко может стать арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

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Тимошенко может стать арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

Киев, 4 апреля. Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко предложили стать арбитром на дебатах вышедших во второй тур президентских выборов Владимира Зеленского и действующего главы страны Петра Порошенко.

Видеобращение с приглашением опубликовал на своей странице в Facebook сам шоумен. На кадрах записи он шагает по улицам Киева и рассуждает о необходимости избежать подкупа, провокаций и административного давления во втором туре голосования. Для этого, по его мнению, нужно назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился к ней Зеленский.

В заключение политик отметил, что на ответ Тимошенко дается 24 часа.

Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)  заявили, что дебаты Порошенко и Зеленского пройдут 19 апреля между 20.00 и 21.00 по местному времени.

Провести дебаты Зеленский предложил на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился участвовать в словесной дуэли.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Во второй тур прошли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% украинцев. Дата повторного голосования назначена на 21 апреля.

Автор: Игорь Федоров
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