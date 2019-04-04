Зачем два американских самолета провели разведку у российских границ

Соединенные Штаты, запуская к границам разведывательные самолеты, пытаются усилить давление на Россию, таким мнением с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился политолог Максим Жаров.

Разведка США

Два военных самолета Соединенных Штатов были замечены у южных и западных границ Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Так, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Jointс поднялся с британской авиабазы «Милденхолл», а после пролетел рядом с Калининградской областью. Кроме того, еще одно воздушное судно Lockheed ЕР-3Е поднялось в небо с авиационной базы «Суда бэй» на острове Крит и приблизилось к побережью Сочи.

Разведывательные самолеты и беспилотники НАТО все чаще стали появляться вблизи российских границ и военных объектов. Их периодически замечают в районе Балтийского моря, Крыма и Краснодарского края, а также неподалеку от российских баз на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Давление на Россию

Политолог Максим Жаров отметил, что в отсутствие санкций США наращивают силовое давление на Россию. В качестве одного из таких методов давления Пентагон использует воздушную разведку вблизи российских границ.

«Тем самым США пытаются показать всему миру, что Россия якобы представляет какую-то угрозу для других стран. О том, что это не так, прекрасно знают и сами американцы, и политики других стран. Но воздушная разведка вблизи российских границ — слишком хороший инфоповод, чтобы показать, что пресловутая «российская угроза» все-таки существует, по крайней мере, для Пентагона», — пояснил Максим Жаров.

По словам эксперта, воздушная разведка ВВС США вблизи российских границ — не только способ давления на Россию, но лишнее средство в борьбе Пентагона с Конгрессом по поводу увеличения ассигнований на оборонные нужды.

Политолог Юрий Якорь заметил, что американские разведывательные самолеты регулярно замечают у российских границ, но при этом они стараются не заходить в воздушное пространство РФ.

«На самом деле, тут возможны две версии происходящего. Либо самолетов стало больше, либо мы стали их лучше замечать и сообщать о каждом таком факте СМИ. Самолетов-разведчиков, как и подводных лодок и просто разведчиков, у США всегда было много, и есть большие сомнения в том, что их стало сильно больше. Просто потому, что ничего совсем уж нового они не заметят. Пытаются проверить, не появилось ли что-то вкусное, не сделала ли Россия что-то неожиданное? Нет, не сделала, значит, летим дальше, чтобы скоро снова вернуться», — пояснил политолог.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.