Захарова рассказала, кто разыграл ее 1 апреля

Москва, 4 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 1 апреля ее разыграли не СМИ, а мама. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат в ходе брифинга вспомнила о международном празднике, отмечаемом всем миром 1 апреля, — Дне дурака или Дне смеха. По ее словам, в этот день со стороны СМИ розыгрышей не было, автором шутки в адрес Захаровой стала ее мама.

«В СМИ розыгрышей не было, но меня мама разыграла», — рассказала она.

Как сообщал ранее ФАН, 1 апреля весь мир по традиции «чествовует» доверчивых и простодушных. Откуда берет начало праздник, доподлинно не известно, однако он по-прежнему жив.

В России шутить в СМИ на 1 апреля стало модно начиная с позднесоветских времен. Стоит отметить, что недавно в стране был принят закон о фейковых новостях, однако потенциальных шутников уже успокоили, что за невинные первоапрельские розыгрыши наказывать никого не будут. Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин, первоапрельский юмор никогда не приводил к серьезным последствиям и не сможет привести. В то время как закон распространяется на наиболее вопиющие случаи недостоверной информации, которая сознательно направлена на тяжелые последствия.

Одной из первоапрельских шуток, привлекших внимание общественности в этом году, стала новость о покупке Mitsubishi лицензии на Lada Vesta.