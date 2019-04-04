Захарова заявила об отсутствии предложений Киева по обмену заключенными

Москва, 4 апреля. Россия не получала от Украины предложений об обмене заключенными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, российская сторона не получала предложений об обмене осужденного в РФ украинца Павла Гриба на россиянина Алексея Седикова, который отбывает наказание на территории Украины.

«Мы со стороны украинских дипломатических, внешнеполитических или иных структур, которые уполномочены заниматься такими вопросами, этой информации не получали. У меня нет таких данных», — пояснила Захарова.

Она также добавила, что заявление украинской стороны о том, что Россия якобы «блокирует обмен заключенными», является «абсолютно фейковым». По ее словам, именно Киев блокирует обмен заключенными между РФ и Украиной.

«Это неправда. У нас были прецеденты и были примеры обмена, вы о них тоже прекрасно знаете. Блокировки происходят именно с украинской стороны», — сказала она.

В конце марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам тюремного заключения гражданина Украины Павла Гриба. По данным следствия, в 2017 году Гриб через соцсети пытался убедить старшеклассницу из Сочи подорвать бомбу на выпускном вечере, после чего бежать из страны.