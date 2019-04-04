В штабе Порошенко объяснили, почему их кандидат победит Зеленского во втором туре

Киев, 4 апреля. Представитель предвыборного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев выразил уверенность, что его кандидат одержит победу во втором туре выборов.

«Мы трезво оцениваем ситуацию. Мы собираемся победить во втором туре. Мы понимаем, что оппонент популярен, но наш сильнее и во всех смыслах лучше подготовлен, чтобы выполнять функции, возложенные на него конституцией», — цитирует Медведева ТАСС.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя результаты первого тура, заявила, что пока рано говорить о том, будет ли способствовать улучшению отношений между Москвой и Киевом окончательная победа Зеленского на выборах, передает RT.

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выделила эфир для освещения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Напомним, что накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и дал ему 24 часа на раздумья. При этом провести встречу политик предложил на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Его главный оппонент уже дал согласие на участие в дебатах на стадионе.