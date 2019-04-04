Чурикова назвала Данелию фантастическим режиссером

Москва, 4 апреля. Георгий Данелия — фантастический режиссер с глубоким пониманием жизни, заявила актриса Инна Чурикова, комментируя смерть кинематографиста.

По ее словам, Данелия обладал «огромным чувством юмора» и глубоким пониманием жизни.

«Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно — то долго, очень долго», — сказала артистка в интервью RT.

Чурикова добавила, что Данелия создавал фильмы, которые радовали и заставляли думать о жизни. Актриса призналась, что для нее это «была большая удача и радость в жизни» работать с режиссером.

Напомним, Георгий Данелия умер на 89-м году жизни 4 апреля. Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, вдова режиссера планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище

Президент России Владимир Путин выразил семье режиссера свои соболезнования в связи с его кончиной.