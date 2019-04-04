Умер кинорежиссер Георгий Данелия. ФАН-ТВ

Вот уже второй день подряд отечественный кинематограф терпит одну утрату за другой. Вслед за Алексеем Булдаковым на 89-м году жизни скончался классик советского кино, режиссер Георгий Данелия.

Причиной смерти народного артиста СССР стала остановка сердца, а серьезные проблемы со здоровьем он испытывал незадолго до кончины — в феврале его госпитализировали с пневмонией. Врачи прибегли к экстренным мерам и ввели режиссера в искусственную кому, позже подключили к аппарату вентиляции легких. Долгое время Данелия находился в тяжелом, но все-таки стабильном состоянии. А спустя некоторое время и вовсе пошел на поправку. К сожалению, из больницы он так и не выписался.

«Беда, огромная потеря, конечно, что говорить, большой художник. Великий художник. Для меня вдвойне, потому что он был моим учителем. Он меня, собственно, привел в кино. Художник по-настоящему выдающийся. Эпоха. Множество картин, которые любят зрители и будут любить, пока существует кинематограф», — сказал Карен Шахназаров, кинорежиссер, народный артист РФ.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. Но вырос в столице, куда его семья переехала уже через год, там же молодой Данелия окончил Московский архитектурный институт и несколько лет работал не в кино, а именно архитектором. И не исключено, что эти навыки и помогли ему стать режиссером. Его дебютную картину «Сережа» 1960 года сразу ждал мировой успех — гран-при на кинофестивале в Карловых Варах.

Впоследствии Данелия поставил еще несколько, без преувеличения, культовых лент: «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза!», любимые многими поколениями нашей страны. Но широкую известность Данелии, конечно же, принес фильм «Я шагаю по Москве», кстати, как раз на его примере режиссер и поделился простым, но крайне эффективным методом производства кино:

«Ну как, картина… Трудно объяснить, как она возникла. Пришел Гена Шпаликов и говорит: «У меня есть грандиозный сценарий. Вот дождик идет, девушка по улице, за ней парень с зонтиком». А дальше? А дальше придумаем, самое главное есть», — говорил Георгий Данелия.

Легендарный постановщик был удостоен десятка премий и номинаций как российской, так и зарубежной киноакадемии, среди них фестивали в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне и других. Смело можно сказать, что талант Данелии общепризнан на мировом уровне. А театр его имени в Москве посвятит режиссеру отдельный спектакль:

«Вообще уже создана постановочная группа, которая приступила к работе. Естественно, итогового сценария нет, там все это делается одновременно. Мы очень надеялись, что сможем поставить под руководством и при жизни Георгия Николаевича, но вот не сложилось. Мы обязательно будем ставить этот спектакль. Это будет музыкально-фантастическая комедия спектакля «Кин-дза-дза», по мотивам его фильма», — рассказала Ксения Тоцкая, продюсер театра Георгия Данелии.

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата прощания с ним еще не объявлена. А нам остается лишь вспоминать о нем как о разностороннем человеке, который занимался не только киноискусством, но и музыкой.