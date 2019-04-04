Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах

Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин утвердил комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в школах. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Комплекс был подготовлен аппаратом Совбеза РФ, он призван минимизировать возможность совершения преступлений в школах.

«Президентом России утвержден комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений», — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По словам заместителя секретаря Совбеза РФ, в течение двух лет в России было совершено 24 резонансных преступления в школах и колледжах.

Напомним, в октябре минувшего года студент керченского политехнического колледжа устроил стрельбу в учебном заведении, он также привел в действие самодельные взрывные устройства — погибли 20 человек, более 60 получили ранения. Власти РФ сразу начали работать над усилением безопасности в школах.