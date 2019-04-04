Депутат ГД предложил регионам обеспечить альтернативу запрещенному алкоголю

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов предложил регионам обеспечить продажу альтернативных напитков при введении запрета на алкоголь в праздники. Такую инициативу он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей.

«Если регионы и принимают решение о введении в праздники ограничений на алкоголь, то должна быть обеспечена альтернатива. Лучше всего, на мой взгляд, подходит квас — и патриотично, и вкусно, и полезно», — заявил Вострецов.

Он отметил, что напиток будет пользоваться большим спросом в жару.

«Квас — это один из самых востребованных среди россиян напитков. В жару ничего лучше не найдешь», — признался Вострецов.

Депутат отметил, что поддерживает меры по запрету на алкогольные напитки и напитки в стеклянных тарах рядом с местами проведения массовых мероприятий в праздники.

«Я считаю, что такие меры разумны и позволят сократить вероятность совершения правонарушений», — добавил собеседник ФАН.

Член фракции «Единая Россия» отметил, что принимать такие решения региональные власти могут только самостоятельно.

«При этом нужно во многом опираться на показатели по нарушению правопорядка в каждом городе», — сказал он.

Как сообщалось ранее в СМИ, продажа спиртного и напитков в стеклянных бутылках будет ограничена рядом с местами проведения массовых мероприятий в майские праздники в Москве.

Уточнялось, что эта мера направлена на профилактику травм и различного рода правонарушений.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов. Он окончил Санкт-Петербургский военный институт Внутренних войск МВД России.