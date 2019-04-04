«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Largus на метане

Москва, 4 апреля. Двухтопливная модель Lada Largus CNG поступила в продажу на российском авторынке. Об этом сообщили представители концерна «АвтоВАЗ».

Универсал дебютировал сегодня на Петербургском международном автомобильном салоне. Машину оснастили 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой переключения передач. Как объяснили разработчики предприятия, при полной заправке Largus CNG обладает запасом хода более тысячи километров, пишет «Свободная пресса».

«Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза», — подчеркнули в пресс-службе «АвтоВАЗа».

По данным «СП», двухтопливная Lada Largus стартуют от 728 тысяч рублей. Универсал в версии Cross будет стоить как минумум 813 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Игорь Маржаретто в беседе с НСН рассказал о любви россиян к машинам определенного цвета. По его данным, на авторынке РФ самыми популярными являются цвета, используемые концерном «АвтоВАЗ».